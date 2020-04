Cubers : Arena Nintendo Switch

Développé par Tomasz Dziobek et édité par Teyon, Cubers : Arena est sur le point de sortir sur Nintendo Switch ainsi que d'autres supports. N'attendant plus que sa certification pour pouvoir être proposé aux joueurs, nous vous laissons ci-dessous le trailer de ce jeu de combat en arène explosif.

Cubers : Arena est un jeu de bagarre/twin-stick. Incarnez Baller, un esclave qui se bat contre des gladiateurs pour retrouver sa liberté.

Modes de jeu multiformes et immersifs; 4 arènes à thème, toutes avec leurs propres univers et ennemis, des environnements destructibles et des combats de boss en mode Campagne. Une gamme complète de mini-jeux multijoueurs (et solo)! Choisissez parmi un arsenal de plus de 100 armes, armureries et compétences pour combattre les ennemis.

Système de tir «free-for-all»: les pièges et les ennemis peuvent blesser tout le monde, ce qui permet des options tactiques complexes. Observez et planifiez qui vaincre en premier et qui est votre allié au combat!

Expérience de combat dynamique à 360°. Detruisez vos ennemis et déplacez-vous dans n'importe quelle direction. Un gameplay fluide signifie que les joueurs ont plus de contrôle.

Gagnez des points en jouant au mode campagne et aux mini-jeux. Affrontez d'autres joueurs pour obtenir le meilleur score du classement!