Crysis Remastered Trilogy - La compilation prend date sur Nintendo Switch

Alors que le premier opus de la série Crysis sera disponible en version physique fin septembre, Crytek vient également de dévoiler la date de sortie de la compilation Crysis Remastered Trilogy. Les jeux seront donc disponibles à l'achat sur l'eShop à partir du 15 octobre , soit dans ce fameux pack, soit à l'achat individuel (logique quand on sa sorti le premier opus seul un peu plus tôt).

" Nous sommes ravis d’offrir aux fans de la franchise Crysis notre nouveau pack tout-en-un Crysis Remastered Trilogy qui accompagnera la sortie séparée des remasters de Crysis 2 et Crysis 3." a déclaré Steffen Halbig, Project Lead. "Les joueurs peuvent se réjouir de revivre cette aventure grâce à des graphismes époustouflants, des fréquences d'images fluides et des textures de haute qualité quelle que soit la plateforme qu'ils choisissent, avec un gameplay rapide à 60 FPS sur PC et consoles next-gen, ainsi que de nombreuses autres optimisations graphiques. Nous encourageons tous les joueurs à regarder le trailer comparatif pour voir les différences par eux-mêmes ".