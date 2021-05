Crying Suns s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Fruit du studio Français Alt Shift, le roguelite spatial Crying Suns célèbre cette semaine 2 annonces importantes : le cap du million de joueurs, et la sortie du jeu sur Nintendo Switch. Attendu pour le 27 mai 2021 au prix de 18,89€, le titre peut d'ores et déjà être précommandé sur sa page eShop.

Crying Suns, un roguelite ancré dans la littérature SF

Crying Suns est une expérience tactique et narrative inspirée par des œuvres de science-fiction telles que Dune, Fondation, mais aussi Star Trek ou encore Battlestar Galactica. Sous la forme d’un roguelite dans lequel vous incarnez un amiral de flotte spatiale, chaque run réussi permet de découvrir un peu plus la vérité sur votre passé et ce qui se cache derrière la mystérieuse chute de l'Empire.

Plusieurs phases de gameplay rythment le jeu, événements narratifs avec choix de dialogues pouvant avoir des conséquences positives ou négatives, expéditions planétaires à la recherche de ressources, exploration spatiale dans un univers généré procéduralement, combats tactiques entre flottes de vaisseaux.

Une expérience unique de combat tactique sur Nintendo Switch

La fonctionnalité de combat, mécanique centrale de l’expérience du jeu, est fondée sur un gameplay de type stratégie temps réel, combinée avec une pause active permettant aux joueurs de soigneusement analyser chaque situation et planifier chaque décision et chaque action.

D’abord conçu pour les plateformes PC/Mac puis profondément repensé pour répondre aux attentes spécifiques des joueurs consoles, Crying Suns offre une expérience de jeu innovante pour les possesseurs d’une Switch en recherche de nouveaux challenges tactiques.

De la campagne Kickstarter au million de joueurs

En 2 ans, la communauté des joueurs de Crying Suns a explosé, de quelques milliers de fans fédérés via une campagne Kickstarter réussie, à plus d’un million de joueurs à travers les différentes plateformes disponibles. Le récent lancement sur l’Epic Game Store et les sorties réussies sur les supports mobiles ont permis à ce titre “indie” d’élargir considérablement sa communauté de joueurs, allant des fans inconditionnels de science-fiction séduits par la trame narrative post-apocalyptique, aux joueurs plus “hardcore” intéressés par les aspects tactiques du game design.