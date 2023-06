Cry Babies arrive pour la première fois sur Nintendo Switch avec Cry Babies Magic Tears: The Big Game

Alors que tous les yeux sont rivés sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, l'heure est venue de se pencher sur le vrai GOTY de 2023, Cry Babies Magic Tears: The Big Game. Merge Games, IMC Toys et Just For Games viennent en effet d'annoncer un partenariat pour la sortie du premier jeu de la licence Cry Babies sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physique et dématérialisée. Attendu pour le 29 septembre 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

À propos de Cry Babies Magic Tears : The Big Game : Vos personnages Cry Babies préférés sont prêts à jouer ! Chaque victoire les emmène dans un nouveau monde de la célèbre série animée. De la vallée du biberon à la montagne fantastique, en passant par la baie de Tutti Frutti, le monde glacé et enfin une nouvelle planète, la planète Tear ! Malgré les récompenses mirobolantes, les Cry Babies travaillent toujours ensemble pour s'aider mutuellement à réussir ! Caractéristiques principales : Le Grand Jeu est une aventure amicale et amusante, parfaite pour les jeunes joueurs et chaque exemplaire comprend des autocollants Cry Babies Magic Tears GRATUITS !

Rejoignez Lady, Coney, Dreamy et leurs amis dans une toute nouvelle aventure et participez à un tournoi passionnant en plusieurs étapes pour gagner la légendaire sucette d'or !

Les joueurs peuvent rencontrer et incarner 15 personnages populaires de Cry Babies et explorer des lieux familiers, de la vallée des biberons à la montagne fantastique, en passant par la baie de Tutti Frutti, le monde glacé et enfin une nouvelle planète, la planète des larmes !

En chemin, ils joueront à cache-cache, danseront, se déguiseront, exploreront des labyrinthes et résoudront des énigmes. Ils pourront même s'arrêter pour prendre un bain !