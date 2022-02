Crunchyroll est disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch - Plus de 600 séries animées à regarder partout

Bonne nouvelle pour tous les fans d'anime : Crunchyroll, la référence en la matière est désormais disponible en téléchargement gratuit. Désormais vous allez pouvoir accéder à près de 600 séries animées dont Demon Slayer, L'Attaque des Titans, My Hero Academia, JoJo's Bizarre Adventure, One Piece, Bleach et de nombreuses autres. Certaines séries peuvent être vues gratuitement entrecoupées de publicités et sinon un compte Premium est nécessaire sachant qu'une offre permet d'essayer le service gratuitement pendant 14 jours. Les séries peuvent êtres vues en streaming mais elles peuvent aussi être téléchargées pour être regardées hors-ligne (il faut alors une bonne carte Micro-SD.)

C'est dans tous les cas une bonne nouvelle pour la Nintendo Switch dont l'offre multimédia est encore pauvre.