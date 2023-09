Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit se dévoile sur Nintendo Switch

Thunderful and Tag Of Joy viennent de dévoiler leur nouveau jeu d'aventure : Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit. Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 28 septembre 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer de ce charmant point'n click ci-dessous.

Des messages anonymes énigmatiques aux énigmes logiques, en passant par les puzzles d'objets classiques, Crowns and Pawns : Kingdom of Deceit est rempli d'une variété de mystères et d'énigmes satisfaisants à résoudre. Pour certains d'entre eux, vous devrez même changer la tenue et la coiffure de Milda. Bien sûr, vous pouvez aussi vous contenter de modifier son apparence pour vous amuser ! En explorant les riches scènes peintes à la main du jeu, vous rencontrerez une foule de personnages amusants et excentriques, tous dotés de dialogues entièrement vocalisés, ce qui contribue à créer un monde riche qu'il est agréable d'habiter.

Le rôle de Milda est interprété par Erin Yvette, qui possède une longue liste de crédits impressionnants pour des rôles dans Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Genshin Impact, The Wolf Among Us, Oxenfree, The Walking Dead et Batman : The Telltale Series. Elle est rejointe par Matthew Curtis, qui est apparu dans Marvel Snap, Unforeseen Incidents et Smite, ainsi que par le vétéran des jeux d'aventure Denny Delk, que vous reconnaîtrez peut-être comme Murray dans Return To Monkey Island, en plus de ses autres rôles dans Day of the Tentacle, Sam and Max Hit The Road et un grand nombre de titres Star Wars.