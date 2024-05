Crown Wars The Black Prince - La guerre des couronnes s'invitera prochainement sur Nintendo Switch

Création signée Artefacts Studio et édité par Nacon, Crown Wars: The Black Prince se présente comme un X-Com à la sauce médiévale, où vous incarnez un seigneur chargé de veiller sur ses terres en recrutant et formant les soldats qui les défendront. Disponible depuis le 23 mai sur Steam et supports concurrents, les développeurs ont annoncé qu'une version Switch serait proposée à une date ultérieure. En attendant davantage d'informations sur cette dernière, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu, re-publié à l'occasion de l'AG French Direct.

La guerre des couronnes fait rage. Chevaliers, brigands et une mystérieuse force maléfique sèment la désolation dans tout le pays. A la tête de votre baronnie, menez le combat dans ce jeu tactique et stratégique au tour par tour.