CrossCode annoncé sur Nintendo Switch

Après une sortie remarquée sur PC en 2018, l'action-RPG 2D CrossCode prépare son arrivée sur Nintendo Switch et sur PS4 pour cet été. Disponible à partir du 28 août sur l'eShop de la console, le jeu de Radical Fish Games s'offrira également 2 versions physiques accessibles uniquement sur le site de Strictly Limited Games. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous un bref descriptif ainsi que le dernier trailer en date.

Ce jeu d'action RPG rétro en 2D pourrait vraiment vous surprendre. CrossCode mêle des graphismes 16 bits de style SNES à des effets physiques fluides, un système de combat intense et des mécanismes de puzzle intéressants, le tout enveloppé dans une histoire de science-fiction captivante.



CrossCode place le gameplay au premier plan ! Prenez le meilleur de deux genres populaires, trouvez le bon équilibre et créez un excellent jeu. C'est comme ça que vous obtenez CrossCode. Vous avez les puzzles des donjons d'action-aventure classiques, et êtes récompensé par une énorme variété d'équipements que vous avez l'habitude de trouver dans un jeu de rôle. Les combats effrénés vous permettront d'utiliser les outils que vous trouverez en chemin pour révéler et exploiter les faiblesses des ennemis. Vous pourrez également choisir en parallèle votre équipement et vos compétences pour une approche plus approfondie du combat contre vos ennemis.

CrossCode se déroule dans un futur lointain, où vous suivez une joueuse nommée Lea. Lea se connecte à un MMO fictif appelé CrossWorlds. Léa souffre de perte de mémoire et est muette. Le moyen de retrouver la mémoire de Léa est de jouer à CrossWorlds, de découvrir tous les lieux de jeu et de rencontrer d'autres joueurs. Peu à peu, à mesure que la mémoire de Léa reviendra, le mystère entourant CrossWorlds s'éclaircira - et vous découvrirez pourquoi un joueur muet est coincé dans ce jeu.

Caractéristiques: