CRKD dévoile son Drum Kit Controller

Alors que les jeunes trentenaires comme votre serviteur ont été bercé durant leur enfance avec moult jeux de rythmes à instruments comme les célèbre Guitar Hero ou encore Rock Band, il est triste de voir que les licences sont désormais à l'abandon... Reste toutefois la possibilité de se faire quelques partie via le Fortnite Festival. Si les manettes vont bien 5 minutes pour des riff endiablés, rien ne remplacera la bonne vieille gratte ou encore le kit batterie en plastique.

Le constructeur CRKD vient de son côté de teaser la sortie d'un nouveau accessoire qui risque de rappeler des souvenirs aux fans de Rock Band : le Drum Kit Controller. Attendu pour courant 2026 , nous vous laissons découvrir le teaser de l'accessoire ci-dessous.