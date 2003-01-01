CRKD dévoile son Drum Kit Controller
Alors que les jeunes trentenaires comme votre serviteur ont été bercé durant leur enfance avec moult jeux de rythmes à instruments comme les célèbre Guitar Hero ou encore Rock Band, il est triste de voir que les licences sont désormais à l'abandon... Reste toutefois la possibilité de se faire quelques partie via le Fortnite Festival. Si les manettes vont bien 5 minutes pour des riff endiablés, rien ne remplacera la bonne vieille gratte ou encore le kit batterie en plastique.
Le constructeur CRKD vient de son côté de teaser la sortie d'un nouveau accessoire qui risque de rappeler des souvenirs aux fans de Rock Band : le Drum Kit Controller. Attendu pour courant 2026, nous vous laissons découvrir le teaser de l'accessoire ci-dessous.
Avez-vous entendu la nouvelle ? Après avoir enflammé la communauté des jeux rythmiques avec sa nouvelle gamme de contrôleurs de guitare Gibson Les-Paul sous licence, l'équipe de CRKD a mis la barre encore plus haut et poursuit sur sa lancée en annonçant officiellement une toute nouvelle version des contrôleurs de batterie !
Animée par la communauté, personne n'écoute autant les joueurs que les membres de CRKD, qui s'efforcent constamment d'innover et de fournir le meilleur en matière de matériel de jeu collector de qualité. Les tout nouveaux contrôleurs Drum-Kit poursuivront certainement la mission de répondre aux attentes de la communauté et de réunir le groupe pour une toute nouvelle ère.