CRKD dévoile le Nitro Deck 2, compatible Nintendo Switch 2

Si vous êtes en quête d'un nouveau confort de jeu pour vos sessions portable sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, CRKD vient de lancer les précommande de son Nitro Deck 2 qui sera disponible au printemps 2026. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous, ainsi que ses caractéristiques.

Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2 au début de l'année, les joueurs avertis attendent avec impatience des nouvelles du Nitro Deck 2, enthousiasmés à l'idée d'améliorer leur nouveau matériel grâce aux nombreux avantages offerts par l'écosystème Nitro Deck. Enfin, juste à temps pour les fêtes de fin d'année, CRKD est ravi de dévoiler la réponse que la communauté attendait : le Nitro Deck 2 arrive, et plus tôt que prévu !

Conçu pour améliorer l'expérience de jeu portable sur Nintendo Switch 2, le Nitro Deck 2 s'appuie sur

tout ce que les joueurs ont aimé dans le Nitro Deck original, avec désormais encore plus de confort,

de précision et de performances. Avec une ergonomie améliorée, une dérive des sticks nulle grâce à la toute nouvelle technologie CRKD CaptiStick™ et une suite de fonctionnalités personnalisables, le Nitro Deck 2 est le nirvana du jeu portable, créé pour les joueurs qui exigent le meilleur à chaque session de jeu.

Entièrement rétrocompatible avec la Nintendo Switch et la Switch OLED d'origine, le Nitro Deck 2 est également idéal pour une utilisation avec un PC, un mobile et une Smart TV grâce à la technologie Bluetooth® intégrée. Conçu et mis au point grâce aux précieux commentaires de la communauté CRKD, le Nitro Deck 2 est doté d'un mécanisme de verrouillage rétractable qui assure un ajustement sûr sur la Switch et la Switch 2, reliant de manière transparente plusieurs générations de matériel, pour une expérience vraiment flexible et prête pour l'avenir.