CRKD ATOM+ : Une nouvelle manette compacte s'invite au catalogue du constructeur

CRKD, a fait le plein d'annonce ces dernières heures. Après le CRKD ULT PRO, l'accessoiriste a dévoilé l’ATOM+, une manette ultra-compacte pensée pour le jeu nomade. Présenté comme une évolution de l’ATOM, ce modèle miniature tient dans la paume de la main et peut être accroché à un porte-clés, tout en offrant une compatibilité multi-plateforme incluant PC, mobile, TV connectées et surtout la Nintendo Switch 2 ainsi que la Nintendo Switch première du nom.

Malgré sa taille réduite, l’ATOM+ embarque deux sticks analogiques TMR (Tunnelling Magnetoresistance), une technologie censée éliminer totalement le joystick drift tout en améliorant la précision face aux capteurs traditionnels. Il propose également une configuration complète avec boutons d’action, gâchettes digitales, boutons d’épaule et commandes de type toggle, offrant une prise en main proche d’une manette classique dans un format micro.

Connecté en Bluetooth, elle intègre une batterie rechargeable via USB-C. CRKD ajoute aussi le motion control, le mode turbo, la vibration, ainsi que la personnalisation via l’application compagnon pour remappage des touches et réglages avancés. Affiché à partir de 29,99 $, l’ATOM+ mise sur une approche hybride entre gadget de collection et véritable contrôleur portable, pensé pour accompagner les joueurs partout sans compromis sur la compatibilité ni les fonctionnalités essentielles.