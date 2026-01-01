CRKD ULT PRO : une nouvelle manette pensée pour la Nintendo Switch 2 et le jeu multi-plateforme

CRKD, connu pour ses accessoires premium comme le Nitro Deck, a annoncé la ULT PRO, une manette professionnelle pensée pour le jeu multi-plateforme et notamment la Nintendo Switch 2. Prévue pour une sortie à partir de juin 2026 , elle vise les joueurs exigeants cherchant précision, personnalisation et compatibilité étendue.

La ULT PRO est compatible Switch 2, Switch, PC, mobiles, tablettes et Smart TV. Elle propose une connexion 2,4 GHz avec dongle, Bluetooth et USB-C filaire. En mode PC, elle atteint un polling rate de 1000 Hz pour une latence minimale, tandis que sur Switch 2 elle s’adapte aux inputs numériques propres à l’écosystème Nintendo.

Elle intègre des sticks TMR annoncés comme capables d’éliminer le drift, ainsi que six boutons programmables, des profils personnalisables, un mode turbo et des réglages avancés via application. CRKD met aussi en avant une grande modularité avec gâchettes ajustables et accessoires interchangeables.

Affichée à partir de 69,99 €, la ULT PRO se positionne comme une alternative polyvalente haut de gamme, pensée pour accompagner les joueurs sur la prochaine génération Nintendo tout en restant performante sur PC et appareils connectés.