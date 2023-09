CRKD annonce le "Nitro Deck" : un grip Nintendo Switch "Professionnel"

CKRD, une marque d'accessoire premium pour consoles viennent de lancer les précommandes pour leur "Nitro Deck", un grip complet pour Nintendo Switch et Nintendo Switch OLED. Vendu au prix de 69,99 euros (ou 99,99 euros dans un pack avec une housse de transport), ce grip vous permettra d'y insérer votre Nintendo Switch (sans les Joy-Con) pour perfectionner l'aspect console portable de celle-ci.

Conçu pour favoriser le confort avec sa texture grippée sans aucune latence grâce à sa connexion USB-C et pour anhilier le Joy-Con Drift en proposant ses propres Joy-Stick, le Nitro Deck se décline en 6 couleurs différentes (celles-ci sont visibles en fin d'article). Pour le précommander, rien de plus simple il vous suffira de cliquer-ici, 5,99 euros seront à ajouter pour la livraison.

Introducing the Nitro Deck, the professional Handheld Deck for Switch and the OLED model - an essential accessory for Switch players!



✅ No Stick Drift

✅ Built for Comfort

✅ Ultra-Low Latency

✅ Re-mappable Back Buttons



???? Pre-Order Now: https://t.co/0LLq7GsIGK pic.twitter.com/wXsOZkkgMU