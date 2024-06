Critter Café ouvrira ses portes en 2024 sur Nintendo Switch

Annoncé dans le cadre du Wholesome Direct de ce week-end, Critter Café permet aux joueurs de gérer leur propre café peuplé de créatures fantastiques. Initialement attendu sur PC, le titre sera également disponible sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2024 . En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous.

Personnalisez entièrement votre café et votre personnage avant d'ouvrir les portes pour que les clients puissent s'asseoir, prendre un café et passer du temps avec leurs créatures préférées.

Ces créatures sont coincées au-delà de mystérieux portails et ont besoin d'aide ! Entrez dans ces failles magiques et résolvez des énigmes pour sauver vos nouveaux amis, puis ramenez-les dans votre café pour qu'ils tissent des liens et grandissent ensemble.

Critter Café a vu le jour dans le cadre d'une jam interne du studio Sumo Newcastle. La proposition initiale a été faite par Eleanor Gregory, programmeuse du jeu, que l'on peut voir dans la bande-annonce du Wholesome Direct.

Caractéristiques :