Crimzon Clover World EXplosion s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis octobre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le shoot'em up Crimzon Clover World EXplosion s'offre cette année une version physique grâce à la collaboration de First Press Games et Degica Games. Proposé en version Classique, Collector et Collector Ex, les précommandes du jeu sont ouvertes du 10 septembre au 10 octobre 2021 sur la boutique en ligne de First Press Games. Le jeu quant à lui sera expédié durant le premier trimestre 2022.

En direct du développeur indé YOTSUBANE et AdventurePlanningService, ce shmup vertical vous emmène dans une course effrénée que vous ne voudrez pas manquer. Vos premiers pas dans Crimzon Clover - World EXplosion: choisir le mode de jeu qui vous tente et le vaisseau hyperarmé que vous commanderez. Tout d'abord, choisissez parmi ARCADE (fidèle à la version arcade originale), NOVICE (surtout si c'est votre premier jeu de ce type!), ou ARRANGED (un tout nouveau mode pour Crimzon Clover avec de nouvelles mécaniques et de nouveau défis). Ensuite choisissez le mode de jeu, parmi BOOST, ORIGINAL, UNLIMITED et TIME ATTACK. ORIGINAL est le mode principal, où vous détruisez tous sur votre passage dans les niveaux a la recherche du boss final. BOOST y est similaire, mais sa difficulté s'ajuste à votre efficacité à survivre et détruire les ennemis. UNLIMITED est le défi ultime, avec des quantités astronomiques de balles, ou la maitrise des explosions de tirs ciblés fera la différence. TIME ATTACK vous donne 3 minutes et des vies infinies, jusqu'où parviendrez-vous à augmenter votre score ? Arriverez-vous à piloter votre vaisseau à travers les averses de projectiles que vos ennemis ont préparées, ou finirez-vous en morceaux? Découvrez-le dans Crimzon Clover - World EXplosion.