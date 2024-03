Cricket Through The Ages est disponible sur Nintendo Switch

Il est certains titres que nous pouvons difficilement résumer tant leur contenu est relativement barré, et Cricket Through The Ages fait clairement partie de cette catégorie. Mêlant histoire de l'humanité avec le cricket, ce titre initialement destiné au marché mobile s'est offert une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch le 1er mars dernier .

Sortez votre batte et faites vos plus beaux lancers à travers la surprenante histoire de l'humanité et du cricket dans ce jeu où vous vous battez contre la physique via un unique bouton.

Il y a environ 10 000 ans, l'espèce humaine était au bord de l'extinction. Nos ancêtres étaient impuissants face aux colosses qui peuplaient leurs terres. Et soudain, le salut : le cricket fut inventé ! Jouez en solo ou entre amis et embarquez pour un voyage à travers la riche et délicieuse histoire du cricket garantie 100 % authentique dans Cricket Through the Ages.