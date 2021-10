Creepy Tale 2 - Une nouvelle aventure horrifique disponible sur Nintendo Switch

Le mois d'octobre est toujours un moment idéal pour se plonger dans un bon jeu d'horreur. Qu'ils soient issus de gros studios ou de petits studios indépendants, nous leur demandons avant-tout de nous procurer ce petit sentiment de frisson. Après un premier opus baptisé Creepy Tale, paru en juillet 2020 sur l'eShop, le studio Creepy Brothers vient de sortir un nouvel opus, sobrement intitulé Creepy Tale 2, enfin disponible au prix de 7,49€. Et si jamais vous le souhaitez, le premier opus est actuellement en solde au prix de 2,99€.

Il était une fois un jeune homme appelé Lars qui quitta la maison de son père pour sauver sa petite sœur enlevée par une puissance démoniaque…

Tout commença par des années de disette. Une force maléfique inconnue se mit à terroriser un royaume paisible, kidnappant les enfants et les innocents habitants de la forêt. Ce qui était autrefois un endroit heureux où humains et créatures fantastiques vivaient en harmonie se transforma en lieu de tristesse et d'effroi.

À cette époque, le malheur n'épargnait personne... et surtout pas Lars et sa famille. Un jour, deux personnages terrifiants arrivèrent chez eux. Ils battirent le père de Lars presque à mort et prirent le contrôle de l'esprit de sa petite sœur Ellie. Elle quitta la maison avec eux. Lars réussit à s'enfuir et, depuis, grâce aux nouveaux amis magiques qu'il se fait en route, il tente de sauver sa sœur et de la ramener chez elle.

Creepy Tale 2 est un jeu d'énigme et d'aventure terrifiant, inspiré par les anciennes légendes européennes, avec des graphismes de dessin animé. C'est un nouveau volume de la saga Creepy Tale. Aidez Lars à survivre à une série folle d'événements tragiques dans son périple pour retrouver Ellie, sa petite sœur, et les autres petites filles kidnappées par une force maléfique inconnue. Affrontez vos peurs, faites-vous des alliés et résolvez de nombreuses énigmes qui vous mèneront à la vérité.

Caractéristiques :