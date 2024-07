Crazy Taxi Reboot - Sega définit le jeu comme un "jeu de conduite massivement multijoueur"

Le Reboot de la licence Crazy Taxi annoncé par Sega en grande pompe lors de la cérémonie des derniers Game Awards se révèle aujourd'hui un peu plus. Dans une vidéo dédiée à la série, mais aussi et surtout au recrutement de développeurs souhaitant prêter main forte à ce développement, nous pouvons apprendre que Sega parle de ce titre comme d'un jeu "jeu de conduite massivement multijoueur", ce qui n'était clairement pas le cas des anciens épisodes (dont notamment ceux sortis sur Nintendo Gamecube et Nintendo Game Boy Advance).

Si nous sommes encore aujourd'hui très probablement loin de voir ce reboot pointer le bout de son nez, il est intéressant de constater la direction dans laquelle Sega​ souhaite évoluer. Reste à voir si ce reboot verra le jour sur Nintendo Switch ou même mieux, sur Nintendo Switch 2.