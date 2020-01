CRAYON SHINCHAN The Storm Called FLAMING KASUKABE RUNNER!! débarque sur Nintendo Switch

Shin-chan est un personnage (pas culotté)et une série de manga très populaire créés en 1990 par Yoshito Usui. Depuis, Shin-chan s'est retrouvé dans de nombreux produits dérivés dont des jeux vidéo. L'un d'eux, CRAYON SHINCHAN The Storm Called FLAMING KASUKABE RUNNER!!, débarque aujourd'hui sur Nintendo Switch. C'est à priori un runner, comme il y en a beaucoup, adapté d'un "free to start" dispo sur mobiles mais avec tout le contenu payant inclus de base... En attendant de mettre la main dessus, retrouvez ci-dessous quelques images et une vidéo de gameplay du jeu