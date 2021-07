Crash Drive 3 - Le rodéo infernal continue sur Nintendo Switch

Nouvel épisode de la licence Crash Drive développé par M2H, Crash Drive 3 s'apprête à tout détruire à l'occasion de son passage sur Nintendo Switch. Attendu sur l'eShop le 8 juillet au prix de 12,74€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Amusez-vous comme des fous dans ce jeu multijoueur et multiplateforme avec liberté totale de mouvement ! Conduisez des monster trucks, des chars et d'autres véhicules incroyables dans un monde ouvert gigantesque. Montez de niveau, participez aux évènements, gagnez de l'argent, débloquez de nouveaux véhicules et découvrez des secrets... Crash Drive est de retour!

ÉVÈNEMENTS COMPÉTITIFS

Détruire un gigantesque ballon de plage, arrêter des voleurs avec la police ou voler la couronne du roi, voici quelques-uns des 10 évènements amusants que ce jeu vous propose. Participez aux évènements compétitifs aléatoires, battez vos adversaires pour gagner le plus d'argent possible et acheter de superbes véhicules neufs ou des personnalisations.

DES MISES À NIVEAU DÉJANTÉES DE VÉHICULES

En utilisant les turbos nitro, vous augmentez la capacité en nitro du véhicule et en roulant à toute vitesse, vous augmentez sa vitesse maximale... Vous me suivez ? En maximisant toutes les statistiques d'un véhicule, vous augmentez votre niveau de joueur et vous pouvez acheter de nouveaux véhicules ou des personnalisations. Collectionnez plus de 50 véhicules et personnalisez-les avec des antennes, des turbos et des plaques d'immatriculation uniques portant votre nom en jeu. Atteignez le niveau max de joueur pour avoir accès au prestige et montrer qui commande dans Crash Drive 3 ! Qui veut un véhicule en or massif ?

EXPLORATION DE MONDE OUVERT

Aller-retour jusqu'à la lune ! Conduisez en toute liberté et explorez comme vous voulez ce monde ouvert varié et sans limites. Chevauchez une fusée jusqu'à la lune, prenez d'assaut le château royal dans la forêt, entrez au saloon dans les canyons du Far West ou vivez les plaisirs du dérapage sur la neige arctique. Vous en avez fini avec le froid glacial ? Que diriez-vous d'un voyage relaxant sur un ferry en partance pour les tropiques ? Chaque région est unique et remplie de zones secrètes, de logos à collectionner et d'œufs de Pâques spéciaux... Vous pensez finir d'explorer ce monde un jour ?

ÉCLATEZ-VOUS DANS LES BATAILLES DE CHARS !

Écrasez ou faites exploser vos adversaires de l'arène aérienne pour marquer des points et dominer les arènes. Décrochez la victoire et achetez de nouveaux chars, chacun avec son propre style de jeu. Éclatez-vous comme des fous dans le mode trépidant batailles de chars !

JOUEZ AVEC VOS AMIS SUR TOUTES LES PLATEFORMES !

Quelle que soit la plateforme sur laquelle vos amis jouent, vous pouvez jouer ensemble grâce à la prise en charge multijoueur et multiplateforme. Si vous préférez faire des cascades hors ligne, passez en mode solo quand vous voulez!