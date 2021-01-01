Cozy Grove: Camp Spirit est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Après le sympathique Cozy Grove sorti en 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, la simulation de vie chill est de retour avec un second opus dénommé Cozy Grove: Camp Spirit. Proposé dès à présent sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents au prix de lancement de 17,99€ jusqu'à demain jeudi 16 juillet , nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Aide d'adorables ours fantômes à trouver la paix dans cette suite de la simulation de vie où la gentillesse est de mise. Découvre de nouveaux objets à confectionner, construis et vis de nombreuses aventures.

Avis à tous les scouts-à-l'écoute ! Il s'est passé quelque chose d'affreux : suite à un accident de bus, tu as échoué sur une île mystérieuse (quoiqu'absolument charmante). Explore les environs, lie-toi d'amitié avec des ours fantômes qui auront besoin de ton aide pour se souvenir de leur passé et trouver la paix. Aménage ton propre campement en le décorant avec des objets que tu confectionneras, et fabrique des meubles pour faire revenir de la vie et de la couleur sur cette petite île. Et après avoir réparé le bus, tu finiras peut-être par retrouver ta troupe.