Cozy Caravan sortira début janvier sur Nintendo Switch

Le développeur 5 Lives Studio vient de fournir de nouvelles informations concernant son dernier jeu d'aventures Cozy Caravan. La version 1.0 sera officiellement disponible sur PC à partir du 8 janvier 2026 , et pour accompagner la nouvelle, une version Nintendo Switch sera également de la sortie à cette même date. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Cozy Caravan vous permet de vous lancer dans une expédition où l'artisanat, le commerce et l'exploration se mêlent dans un monde enchanteur et adorable. Créez votre propre alter ego câlin et explorez les routes avec votre fidèle caravane aux côtés de votre meilleur ami Bubba, en installant des marchés mobiles au gré de vos pérégrinations de ville en ville. Fabriquez une variété d'objets grâce à de délicieux mini-jeux, puis installez votre marché et faites du commerce avec les habitants.

Découvrez la chaleur et le charme des petites villes à travers chaque geste amical rencontré en chemin. Rencontrez une riche galerie de personnages avec leurs propres histoires et quêtes, qui renforceront votre sentiment d'appartenance et de communauté au cours de vos voyages. Arrêtez-vous pour saluer les habitants et participez à des activités amusantes. Et restez à l'affût, vous ne savez jamais où vous pourriez trouver quelqu'un qui a besoin d'un coup de main !