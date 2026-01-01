Cozy Caravan disponible sur Nintendo Switch

Si vous avez envie d'une aventure cosy pour le mois de janvier, vous serez ravis d'apprendre que Cozy Caravan est disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents. Le titre est proposé au prix de lancement de 15,60€ jusqu'au 21 janvier 2026, contre 19,50€. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Prends ton sac à dos, l’aventure n'attend pas ! Le Carnaval déjanté est sur le point de commencer, et il reste des montagnes de pâtisseries à préparer et de vêtements à confectionner.

Incarne un jeune membre de la Communauté qui, en compagnie de son meilleur ami Bubba, voyage à travers des paysages pittoresques à bord de sa vieille roulotte afin d'aider tous ceux qu'il croise en chemin. Fabrique des objets d'artisanat, cuisine des plats savoureux et confectionne d'élégants vêtements, avant d'installer ton kiosque sur le marché et de faire découvrir tes créations aux habitants.

Sur la route, tu rencontreras des personnages hauts en couleur qui auront tous besoin de ton aide. Tisse des liens à travers Valrécolte et poursuis la mission de la Communauté : aider tous ceux qui en ont besoin et répandre le bonheur !

Affirme ton style et ta personnalité

Cozy Caravan te permet de devenir qui tu veux. Crée ton propre personnage à partir de dizaines d’espèces animales et d’encore plus de variations de couleur.

Compose d’innombrables tenues pour que ton personnage reflète au mieux ta personnalité.