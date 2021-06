Cotton Reboot! - Un classique du shoot'em up revient en force sur Nintendo Switch

Projet développé par Rocket-Engine Co.,Ltd., Cotton Reboot! s'apprête à s'offrir une petite virée sur Nintendo Switch grâce à l'éditeur ININ Games. Proposant une plastique originale et très agréable à l'œil, le shoot'em up met en scène Nata de Cotton accompagnée de sa fée mascotte Silk. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

A noter qu'une version physique est également proposée par Strictly Limited Games. Vous aurez ainsi accès à une édition classique à 3000 unités, et une édition collector à 2000 unités sur Nintendo Switch.

Cotton Reboot ! propose sept scènes colorées et étonnantes, où les conformations visuelles et à l'écran montrent vraiment le meilleur de ce bijou d'arcade. Les effets spéciaux, l'animation parfaite, les sprites et les décors vous réservent des surprises inattendues.

Un remaster avec des graphismes HD dessinés à la main

Cotton Reboot ! est une merveilleuse version actualisée et remasterisée du classique et emblématique Cotton : Fantastic Night Dreams avec de toutes nouvelles fonctionnalités et des conceptions visuelles actualisées. Le jeu est doté de superbes graphismes HD dessinés à la main et de bandes sonores remixées.

Le jeu est livré avec l'icône préférée des fans, Cotton : Fantastic Night Dreams dans le mode original X68000. Il propose également deux autres modes de jeu. Le mode Arrangement présente des écrans 16:9, des graphismes et des personnages redessinés. Dans le mode Score attack, le joueur s'affronte en ligne dans un temps limité (les modes 2 minutes et 5 minutes peuvent être sélectionnés).