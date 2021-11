Cotton Fantasy - Cotton et Silk embarquent pour une nouvelle aventure sur Nintendo Switch

Décidément, la licence de shoot'em up Cotton rattrape tout son retard en très peu de temps en sortant une myriade de titres sur Nintendo Switch ! Tout juste annoncé par ININ Games, Cotton Fantasy sortira le 23 décembre sur les Nintendo Switch japonaises, et durant l'hiver sur les consoles européennes . En parallèle, un partenariat a été trouvé entre le développeur SUCCESS Corporation et le distributeur Strictly Limited Games pour proposer aux joueurs une version physique du titre. Les précommandes ouvriront sur leur site officiel à partir du 14 novembre 2021.

Le jeu sera ainsi décliné en deux éditions : Une édition Limitée et une édition collector

Contenu de l'édition collector :

Cotton Fantasy est un tout nouveau titre de la série Cotton qui voit Cotton et Silk s'embarquer dans une autre aventure, cette fois en graphismes HD ! Le jeu ajoute plusieurs nouvelles mécaniques de shoot'em up au style de jeu emblématique de Cotton, offrant une expérience de jeu moderne, plus précise que jamais. Avec 6 personnages emblématiques jouables, 16 niveaux colorés et variés à défilement, avec des mouvements verticaux, horizontaux et en 3D, et une bande-son exaltante avec des morceaux emblématiques remasterisés des jeux précédents, Cotton Fantasy offre beaucoup de variation et de rejouabilité dans votre chasse au meilleur score. Accompagné d'une histoire légère avec des scènes charmantes et amusantes, entièrement en japonais, c'est un nouveau jeu de tir accessible pour les fans de la série et les nouveaux venus.