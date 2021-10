Cotton 100% se dévoile avec un trailer et 3 belles éditions physiques

Après Cotton Reboot et Panorama Cotton, la licence de shoot'em up magique continue son tour d'horizon sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Prochaine sortie planifiée pour le 29 octobre prochain : 100% Cotton. Disponible en dématérialisé, mais également en version physique, vous trouverez le trailer dédié du jeu ci-dessous.

Pour les versions physiques, Strictly Limited Games nous fait une nouvelle fois honneur avec 3 éditions : la classique, la collector, et la rétro.

100% Cotton - Edition Classique - 29,99€

2500 exemplaires pour la Nintendo Switch

100% Cotton - Edition Collector - 64,99€

2500 exemplaires pour la Nintendo Switch

100% Cotton - Edition Rétro - 49,99€

100% fonctionnelle avec les SNES PAL

600 exemplaires pour la Super Nintendo PAL

Le monde est tombé dans l'obscurité totale après que le méchant Wool ait volé les sept saules. La reine des fées Velvet a envoyé Silk, une belle fée, pour récupérer les saules. Sur son chemin, elle rencontre la sorcière Nata de Cotton. Et avec notre personnage principal présenté, Cotton et Silk partent pour sauver le monde. Cotton 100% est une excellente introduction pour tous ceux qui découvrent la franchise et un retour en arrière pour tous ceux qui y ont joué en 1994. Cette aventure lumineuse et colorée fera battre le cœur de tous les fans.

