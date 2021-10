Cotton 100% et Panorama Cotton disponibles sur Nintendo Switch

Les amateurs de shoot'em up seront aux anges cette semaine. ININ Games vous propose de jouer non pas à un, mais bien à deux titres de la saga Cotton sur la Nintendo Switch. Nous accueillons ainsi les titres Cotton 100% et Panorama Cotton, disponibles sur l'eShop de la console, mais également en version physique grâce au partenariat avec Strictly Limited Games.

Coton 100%.

Cotton et Silk partent sauver le monde, dans un charmant shoot'em up à défilement latéral. Cotton 100% est une excellente introduction pour tous ceux qui découvrent la franchise et un retour en arrière pour tous ceux qui y ont joué en 1994. Cette aventure lumineuse et colorée fera battre le cœur de tous les fans.

Panorama Cotton

Dans Panorama Cotton, volez et tirez sur votre chemin à travers des scènes colorées, dans un style de rail-shooter en pseudo 3D, tout droit sorti des années 90 ! Cotton et Silk partent une fois de plus à l'assaut des méchants, dans ce magnifique retour en arrière qui a ajouté une touche de gameplay intrigante à la franchise Cotton.

Retrouvez également les différentes versions physiques des jeux commercialisées par Strictly Limited Games juste ici.