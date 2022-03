Cosmos Bit - Un nouveau Metroidvania rétro débarque cette semaine sur Nintendo Switch

Si vous avez envie de vous offrir un petit Metroidvania bient rétro avec une réalisation en pixel-art, Ratalaika et SEEP vous proposent de découvrir cette semaine le jeu Cosmos Bit sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents. Proposé sur l'eShop au prix de 4,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Cosmos Bit sortira officiellement le 11 mars 2022 .

Incarnez l'héroïque guerrière spatiale Stella Mironova et explorez un monde regorgeant de dangers et d'excitation. Dans Cosmos Bit, vous revivrez le charme de l'ère 8-bit dans un jeu qui puise son inspiration dans les classiques titres action plateforme d'exploration des années 1980 et 1990.

Cette aventure vous entraînera à travers une litanie de paysages, de combats avec une myriade de monstres, des défis à couper le souffle et des affrontements avec des boss menaçants. Parviendrez-vous à récupérer des minéraux dans chaque niveau pour augmenter vos pouvoirs et aller toujours plus loin ?

Le défi est exigeant mais jamais frustrant et le jeu se révèle divertissant pour les vétérans comme pour les novices du genre !

Fonctionnalités

* Un hommage au genre Metroidvania !

* Style pixel rétrogaming artistique !

* Bande sonore originale Synth Wave de haute voltige par Jake D. Bind !