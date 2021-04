Cosmic Top Secret mènera son enquête sur Nintendo Switch

Dans la série des titres atypiques, nakana.io a su rapidement se faire une place en éditant sur Nintendo Switch des jeux comme Journey of the Broken Circle ou encore Infini. Mais pour 2021, ils vont encore plus loin en proposant Cosmic Top Secret, une aventure autobiographique nous mettant dans la peau d'une enfant née lors de la Guerre Froide. Attendu pour le 21 mai 2021 , nous vous laissons découvrir son trailer et son style atypique ci-dessous.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE «Cosmic Top Secret» est le drôle de terme utilisé par l’OTAN pour désigner le plus haut niveau de confidentialité et un nom qui convient parfaitement à ce jeu, puisqu’il a dû recevoir une autorisation militaire spéciale pour sortir ! Cosmic Top Secret a été de nombreuses fois récompensé pour sa façon innovante de plonger le joueur dans des intrigues très documentées. Le jeu a même inspiré la création d'un événement grandeur nature au Musée de la guerre froide du Danemark. ESPIONS, SOLDATS ET POLITICIENS Rencontrez des gens qui ont marqué l'histoire - des espions, des chefs d'armée, des mathématiciens de génie, des pilotes de chasse et bien plus - venant des deux côtés du rideau de fer et ayant vécu des histoires incroyables, absurdes ou inquiétantes. PREMIERS ORDINATEURS ET MENACE NUCLÉAIRE Découvrez des inventions fascinantes conçues pour déjouer l'ennemi dans un contexte tendu d'espionnage international et de peur de la bombe atomique. Nous sommes à l'aube des nouvelles technologies. UNE HISTOIRE PERSONNELLE, MAIS COMMUNE "Comme des millions d'autres, je suis un simple "enfant de la guerre froide". Le hasard a juste voulu que je sois très curieuse et que mes parents travaillent dans les services de renseignement. En apprenant à mieux connaître ma famille, vous ressentirez peut-être aussi l’envie d'enquêter sur vos proches ! » - Trine Laier (T) EDITÉ PAR Nakana.io "Nous présentons des jeux qui traitent de sujets importants ou offrent une expérience artistique inédite. Cosmic Top Secret ne ressemble à rien d’autre que nous connaissons !" - Mikaël Bourget, fondateur du label d’édition. “a fascinating means of storytelling” - Indie Game Reviewer “beautiful, abstract papercraft art designs” - GameSpot “will linger with you long after the credits roll.” - The Indie Game Website