Cosmic King's - La chasse aux ombres ouvrira courant 2022 sur Nintendo Switch

Nouvelle création signée King’s Pleasure, un jeune studio composé notamment d'anciens membres du projet Cyberpunk 2077, Cosmic se dévoile à nous ce jour avec un premier trailer. Afin d'en apprendre davantage sur ce nouvel univers et découvrir son ambiance, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu, ainsi qu'un premier descriptif.

Dans Cosmic, le joueur contrôle Vik, un petit être apparemment mignon mais malicieux dont le seul et meilleur ami est sa propre ombre. Un jour, à cause d'un souhait irréfléchi, Vik perd son ombre et se retrouve impuissant au fond d'un monde inconnu. Cependant, Vik découvre bientôt qu'il a acquis une nouvelle ombre, plus grande, celle d'une bête puissante dont le propriétaire les chasse déjà. Vik et sa nouvelle ombre parviendront-ils à coopérer dans ce dangereux voyage pour sauver leurs vies ?

Caractéristiques :