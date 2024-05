Cosmic Holidays se dévoile sur Nintendo Switch

L'AG French Direct de ce mercredi 29 mai nous a permis de pouvoir découvrir les futures créations vidéoludiques francophones qui sortiront prochainement sur nos supports préférés. L'événement a ainsi commencé avec l'annonce de Cosmic Holidays, développé par I AM A DOG Studio. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour une date encore indéterminée, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Créer une machine à surprise pour le joueur.

Le voyage est une thématique universelle à laquelle nous sommes tous sensibles. Qui n’a pas rêvé un jour d’explorer un monde inconnu et d’interagir avec ?

Onirisme, suspens et émerveillement sont les ingrédients de cette aventure.

Le joueur, confronté à ce nouveau monde, devra utiliser ou éviter la faune, la flore et les particularités géographiques des décors. La plupart de ces éléments de gameplay sont doubles : ils seront soit des obstacles, ou des aides précieuses à la progression du joueur.



Au début de son aventure, Cibo est piqué par un étrange insecte. De cet événement traumatisant, Cibo obtient un super pouvoir ! Celui de gonfler sa tête, comme un ballon.

Cette faculté offre de nombreuses possibilités à Cibo que le joueur devra utiliser au bon endroit, au bon moment : planer dans les airs, suivre des vents pour se déplacer plus vite, rebondir, se propulser sous l’eau et flotter comme une bouée, se bloquer dans des parois, amortir des chocs, rouler, mimer une forme. Autant d'usages que le joueur découvrira au fur et à mesure de sa progression dans le jeu.



Cibo interagira avec des geysers pour se propulser, des termites collants, des plantes lumineuses qui s’enflamment la nuit … il explorera des lieux immenses et mystérieux, des mini-écosystèmes en suspension dans les airs, un océan en lévitation… croisera la route d’incroyables animaux dont certains sont aussi grand que des collines, il rebondira sur des formes étranges lui permettant de se déplacer au-dessus des montagnes.



Découvrir et jouer avec un monde inconnu avec un super pouvoir

Le périple de Cibo, ponctué de découvertes et d'émerveillements, est aussi l'apprentissage d'un monde. Une observation attentive du fonctionnement de cette nature harmonieuse lui donnera les clés pour réussir sa quête. Produire des sons pour communiquer avec un animal, transformer un insecte en lampe mobile, ou en nourrir un autre pour le sauver, éviter des dangers en utilisant les particularités de la géographie. Le joueur découvrira l’origine de certains éléments de game play. Où vivent ces insectes, comment poussent ces plantes, qu’est ce qui produit ces pollens… . Cet aspect du jeu soulignera la cohérence générale des différents écosystèmes.



Comportement du héro Cibo

Il s’agit comme au théâtre ou au cinéma de briser le 4ème mur, entrele joueur et Cibo. Cibo s’adressera directement au joueur, pour luifaire part de ses sentiments. Il aura un large panel d’émotions liéesaux situations de jeu (peur, doute, angoisse, tristesse, joie, colère,chagrin etc).