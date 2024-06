Corsairs - La Bataille des Caraïbes dévoile sa première bande-annonce

Jeu vidéo de stratégie iconique de la fin des années 90, Corsairs - La Bataille des Caraïbes est de retour sur Nintendo Switch et supports concurrents. Développé par le studio Fishing Cactus, Corsairs -La Bataille des Caraïbes se dévoile dans une bande-annonce et des visuels inédits, offrant un aperçu de son monde entièrement revisité. En attendant d'en apprendre davantage sur la date de sortie de la version Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous.

A propos de Corsairs - La Bataille des Caraïbes

Déjà considéré comme l’un des meilleurs jeux de stratégie sur le thème des batailles navales en 1999, Corsairs – La Bataille des Caraïbes mêle désormais combat tactique et gestion. La nouvelle mécanique d’échange incite le joueur à gérer intelligemment sa flotte pour négocier et défendre ses positions, avec la possibilité d’améliorer son navire, ses ports et ses bâtiments… Sans oublier un nouveau mode « Abordage » avec plusieurs classes de soldats, ainsi qu’un Capitaine qui peut prendre part aux batailles.

Naviguez dans les eaux tumultueuses des Caraïbes, et constituez une flotte puissante pour combattre d'autres navires ennemis. Explorez les îles exotiques des Antilles pour découvrir des trésors cachés, et luttez pour la suprématie de votre Nation dans les Caraïbes du côté Français, Danois, Espagnol, Britannique ou Néerlandais.

Vivez l'aventure de la piraterie dans un vaste monde aux nombreuses possibilités !

Caractéristiques :