CorpoNation: The Sorting Process s'invite sur Nintendo Switch

Développé par Canteen et sorti en février dernier sur Steam, CorpoNation: The Sorting Process fait partie de ces jeux indépendants qu'il est difficile de décrire en détail. Semblant tout droit sortir d'un épisode de Black Mirror, le jeu édité par Playtonic Friends vous propose de prendre le contrôle d'un employé d'une corporation, et votre mission sera d'effectuer une collecte d’échantillons génétiques tout en jouant aux employés modèles et en évitant de vous faire démasquer. Attendu le 9 mai 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Avec les crédits que vous gagnez, vous pouvez effectuer des achats, jouer et payer vos factures à temps. Des employés véreux pourraient vous inciter à trahir votre employeur bien-aimé, mais nous avons pleine confiance en votre dévouement. Laissez-vous captiver par un récit dystopique linéaire, dans lequel vous travaillerez en tant que technicien de laboratoire pour le compte d’un État corporatiste. Votre mission consiste à organiser une mystérieuse collecte d’échantillons génétiques et à rester un employé modèle, malgré les travailleurs rebelles qui tentent de vous recruter. La glorieuse CorpoNation compte sur vous pour travailler avec diligence et réinjecter votre argent dans l’économie. COMMENT RESTER UN(E) EMPLOYÉ(E) MODÈLE? TRAVAILLEZ DUR : Triez les échantillons génétiques en fonction de leurs caractéristiques, en y apportant des modifications quand cela est nécessaire.

RÉINJECTEZ VOTRE ARGENT DANS L'ÉCONOMIE : Utilisez votre salaire pour acheter des articles servant à décorer votre chambre.

RELAXEZ-VOUS ET DÉTENDEZ-VOUS : Montez dans le classement de la plateforme de jeux approuvée par l'État.

RESTEZ INFORMÉ(E) : Discutez avec vos collègues, remplissez des enquêtes internes et tenez-vous au courant des actualités...