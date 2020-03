Coronavirus : L'E3 2020 sera-t-il maintenu ?

C'est un fait, le Coronavirus est en train de chambouler bon nombre de secteurs en raison de sa vitesse de déploiement, et des tentatives de chaque pays pour tenter de freiner sa propagation. Alors qu'en France les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné sont dès à présent annulés, chamboulant pas mal de festivals ou d'activités comme la visite du musée du Louvre, il est intéressant de se pencher sur les prochains festivals autour du jeu vidéo qui se déroulent dans les autres pays.

Si la PAX East 2020 qui s'est tenue à Boston a fermé ses portes le 1er mars sans problème majeur, la GDG 2020 qui devait se dérouler durant le mois de mars vient d'être annulée pour cause de désistement massif de la part des intervenants, et est repoussée à cet été si la situation le permet à ce moment-là.

Avec cette fermeture, une question vient forcément titiller les joueurs : est-ce que l'E3 2020 se déroulant en juin à Los Angeles sera lui aussi annulé à cause du Coronavirus ? En charge de l'organisation du salon, l'Entertainment Software Association (ESA) dit avancer dans les préparatifs, tout en gardant un œil attentif sur les évènements actuels :

Tout le monde surveille la situation de très près. Nous continuerons à être vigilants, car notre première priorité est la santé, le bien-être et la sécurité de tous nos exposants et participants. Compte tenu de ce que nous savons à l'heure actuelle, nous avançons à toute vitesse dans la planification de l'E3 2020. Les ventes d'expositions et d'inscriptions sont en bonne voie pour un salon passionnant en juin.