Coromon- Le Pokémon-like s'offre un nouveau trailer et une nouvelle fenêtre de sortie

Bienvenue dans le monde merveilleux des Pokémon-Like. Nouveaux arrivants dans le milieu, Freedom! Games et TRAGsoft sont bien décidés à se faire une petite place sur Nintendo Switch et PC avec la sortie de Coromon. Programmé pour le premier trimestre de l'année 2021 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous ainsi qu'un descriptif complet du jeu.

Coromon est un jeu moderne d'apprivoisement de monstres au pixelart rétro. Coromon apporte un scénario immersif, des combats stratégiques au tour par tour et des énigmes stimulantes à un genre classique.

Utilisez des mouvements puissants pour abattre l'escouade de votre adversaire. Utilisez vos compétences pour empoisonner, étourdir ou endommager votre adversaire grâce à un arsenal de compétences disponibles.

Dans la région de Velua, où les humains et les Coromon vivent en harmonie, une organisation louche est sur le point de libérer un pouvoir obscur sur le monde. Réussiront-ils leurs plans diaboliques, ou peut-on encore les arrêter ?

Entrez dans le rôle d'un jeune héros qui rejoint l'organisation technologiquement avancée de Lux Solis. Rassemblez vos Coromon préférés pour créer une puissante escouade. Avec tes Coromon, tu devras t'entraîner, te battre et résoudre des énigmes dans un monde plein d'aventures !

Caractéristiques principales :

Une histoire passionnante

Coromon est un jeu axé sur l'histoire avec une intrigue intéressante, tournant autour d'un entraîneur qui vient de commencer à travailler pour Lux Solis.

Niveaux de difficulté

Vous pouvez choisir votre propre niveau de difficulté. Que vous souhaitiez vous la couler douce, jouer l'expérience normale, ou essayer la difficulté difficile ou folle, chacun peut choisir comment il veut jouer.

Des combats de boss épiques

Il existe six Titans connus à Velua, qui détiennent d'immenses pouvoirs. Ces combats vous mettront, vous et votre Coromon, à l'épreuve de la force.

Des énigmes stimulantes

Chacun des Titans est caché dans son propre donjon. Les atteindre ne sera pas facile ! Vous serez mis à l'épreuve par des énigmes innovantes et stimulantes.

Personnalisation des statuts

Chaque Coromon est unique, mais aussi chaque entraîneur. Après avoir gagné suffisamment d'XP, votre Coromon gagnera des points de statistiques bonus, que vous pourrez répartir sur ses statistiques comme bon vous semble. Entraînez le canon de verre dont vous avez toujours rêvé, ou le Coromon tank ultime.

Personnalisation des personnages

Créez votre propre personnage unique à partir de centaines de vêtements, de coiffures et de chapeaux. Au cours du jeu, vous pourrez mettre à jour votre apparence en trouvant d'autres objets, ou en vous rendant au salon de coiffure ou de bronzage local.

120+ Coromon animés

La région de Velua est remplie de plus de 120 Coromon animés que vous pourrez attraper et entraîner, afin que chacun puisse constituer son équipe favorite.

Des régions uniques à explorer

La région de Velua se compose de nombreux climats différents, qui ont tous un aspect et une ambiance uniques. Chaque nouvelle ville ou route que vous visiterez vous donnera une toute nouvelle atmosphère.

Des graphismes magnifiques

Coromon présente de superbes graphismes modernisés en pixelart inspirés des classiques du genre rpg.

Une bande-son originale de plus de 50 titres

Une bande-son inspirée par Davi Vasc, inspirée des plus grandes bandes-son du genre. La bande-son comprend des morceaux uniques pour chaque zone, mettant en valeur l'environnement du joueur.

Plusieurs emplacements de sauvegarde

Nous proposons deux emplacements de sauvegarde et une fonction de sauvegarde automatique, afin que vous puissiez essayer plusieurs parties sans perdre vos précieuses données enregistrées.