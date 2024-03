Core Keeper - Le jeu bac à sable s'offre une traduction française

Toujours attendu sur Nintendo Switch et consoles concurrentes dans le courant de l'été 2024 , le jeu bac à sable Core Keeper signé Fireshine Games a déjà pris ses marques sur Steam. Le jeu s'est d'ailleurs offert une nouvelle mise à jour, apportant une nouvelle séries de traductions de sous-titres, incluant désormais le français. Le titre sera donc logiquement proposé avec les sous-titres français lors de sa sortie sur Nintendo Switch dans les prochains mois.

Attiré par une mystérieuse relique lors d'une mission d'exploration, vous vous réveillez dans une ancienne caverne regorgeant de créatures, de ressources et de bibelots. Arriverez-vous à survivre dans ce monde souterrain ?

Découvrez des reliques, exploitez des ressources, construisez une base et fabriquez de l'équipement pour survivre et élucider le mystère du Cœur. Combattez des monstres et découvrez des secrets cachés. Cultivez des plantes, pêchez, inventez de nouvelles recettes et explorez un vaste monde souterrain dans cette aventure ouverte pour 1 à 8 joueurs.