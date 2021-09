Conway : Disappearance at Dahlia View - Le thriller d'observation dévoile sa date de sortie

Dévoilé en juin dernier à l'occasion de l'E3 2021, Conway : Disappearance at Dahlia View revient faire parler de lui avec un tout nouveau trailer. Outre le fait de nous montrer de nouvelles images de ce thriller, nous avons enfin une date de sortie à nous mettre sous la dent. Conway: Disappearance at Dahlia View sera donc disponible à partir du 2 novembre 2021 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Conway : Disappearance at Dahlia View est un thriller d'observation captivant qui se déroule dans l'Angleterre des années 1950. Lorsque Charlotte May, 8 ans, est portée disparue à Dahlia View, le détective à la retraite Robert Conway cherche la vérité derrière sa disparition, en observant ses voisins depuis la fenêtre de son appartement et en s'interrogeant sur leur comportement. Alors que les soupçons s'intensifient, Conway lance sa propre enquête sur la disparition de Charlotte May, suivant des pistes, découvrant de nouvelles preuves et reconstituant l'affaire sur un chemin imprévisible vers la vérité. CARACTÉRISTIQUES DU JEU : Vivez une histoire tendue et émotionnelle dans un tout nouveau thriller policier de White Paper Games, les créateurs de The Occupation et Ether One.

Menez l'enquête sur une personne disparue en tant que Robert Conway, un détective à la retraite vivant à Dahlia View.

Observez les actions des habitants de Dahlia View pour découvrir des indices, étudier les comportements suspects et obtenir de nouvelles pistes.

Explorez Dahlia View, résolvez des énigmes et interrogez les résidents pour découvrir de nouvelles preuves, établir le profil des suspects et reconstituer votre enquête.