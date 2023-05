CONVERGENCE: A League of Legends Story est disponible sur Nintendo switch

Avis aux amateurs de League of Legend, le nouveau spin-off CONVERGENCE: A League of Legends Story est à présent disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer de ce jeu plateforme/action narratif.

Au cœur de la ville tentaculaire de Zaun, incarnez Ekko, jeune inventeur d'une machine à remonter le temps qui doit s'unir avec ses amis pour protéger la ville. Confronté aux dangers et à certaines révélations, Ekko prend peu à peu conscience qu'il ne peut faire confiance à personne, pas même à lui-même.

Développé par Double Stallion Games, CONVERGENCE: A League Of Legends Story est un jeu d'action et de plateformes narratif en 2D. Grâce aux compétences d'Ekko, qui est capable de voyager à travers le temps et l'espace, prenez part à des combats dynamiques et à des phases d'exploration uniques, et apprenez de vos erreurs en rembobinant vos actions pour surpasser vos ennemis. Réussirez-vous à sauver Zaun de son terrible destin ?

CONTRÔLEZ LE TEMPS

Activez la clepsydre-zéro d'Ekko pour remonter le temps, puis utilisez vos connaissances du futur pour adapter votre approche à chaque embûche et devancer vos ennemis. Combattez de manière fluide et dynamique en gérant votre timing et vos déplacements à la perfection.

DÉCOUVREZ ZAUN

Courez, sautez et glissez à travers les rues de Zaun.Rencontrez des champions, défiez vos ennemis et découvrez les recoins cachés de la basse-ville.

AFFRONTEZ DES CHAMPIONS

Découvrez les champions de League of Legends comme vous ne les avez jamais vus auparavant. Déverrouillez de nouvelles compétences et affrontez des rivaux dans une série de combats explosifs où vous apprendrez qui sont vos alliés, et qui sont vos ennemis...

Saisissez chaque occasion qui se présente à vous dans CONVERGENCE: A League of Legends Story.