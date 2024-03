Contra: Operation Galuga est disponible sur Nintendo Switch

Dernière sortie de KONAMI et de WayForward, Contra: Operation Galuga signe le retour de la franchise culte du run-'n'-gun sur consoles modernes. Disponible depuis ce mardi 12 mars sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Notre test sera disponible dans nos colonnes ce mercredi, restez à l'affut !

Un nouvel opus de la légendaire série Contra est arrivé ! Contra: Operation Galuga est une refonte complète du jeu de run and gun d’action emblématique des années 80, proposant des graphismes et du son modernisés, de nouveaux niveaux, de nouveaux ennemis, de nouveaux boss, mais aussi de nouvelles mécaniques de jeu et une refonte complète du système d’armes. Prenez part à des combats toujours plus explosifs en coop jusqu’à deux joueurs en mode Histoire et jusqu’à quatre en mode Arcade !

Lorsque le groupe terroriste Red Falcon prend le contrôle des îles Galuga au large de la Nouvelle-Zélande, Bill Rizer et Lance Bean, membres du commando d’élite Contra, foncent tête baissée et déclenchent une guerre totale dont l’issue déterminera le destin de l’humanité !

Courez, sautez et tirez pour vous frayer un chemin à travers huit niveaux à l’aide d’un arsenal dévastateur qui comprend notamment le spread shot, le laser et les homing missiles, que vous pouvez désormais améliorer et combiner avec les incroyables capacités dites d’Overload ! Vous pouvez personnaliser le niveau d’intensité de l’action grâce à trois niveaux de difficulté et diverses options de défi supplémentaires. La légende de Contra continue de s'écrire, et c'est maintenant !

Caractéristiques principales du jeu :