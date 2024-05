Construction Simulator 4 - Camions et Tractopelles à l'honneur sur Nintendo Switch

Envie de vous adonner aux joies du BTP sans sortir de votre canapé ? astragon Entertainment et le développeur Independent Arts Software vous proposent de découvrir dès à présent Construction Simulator 4. Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 34,99€, votre travail virtuel vous emmènera dans une nouvelle ville fictive rappelant les paysages canadiens. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Explorez trois grandes zones d'une carte inédite dans l'histoire de Construction Simulator ! Vivez l'expérience d'une vaste campagne unique à chaque région, comprenant des défis exclusifs que vous devrez relever grâce à votre empire de la construction en plein développement.

Attendez-vous au retour de marques et d'engins reconnus de nos partenaires sous licence Atlas, BELL, Bobcat, Bomag, CASE, Caterpillar, Kenworth, Liebherr, Mack, MAN, Meiller-Kipper, Palfinger, STILL, et le WIRTGEN GROUP. Soyez impatient de développer votre entreprise avec des engins et des véhicules de marques récemment ajoutées telles que CIFA, DAF, et Scania.

Contenu :