Construction Simulator 4 annoncé sur Nintendo Switch

La franchise à succès d'astragon Entertainment, revient avec Construction Simulator 4, sur Nintendo Switch. Disponible dès le 28 mai 2024 en versions physique et dématérialisée, ce nouvel opus est développé par le studio allemand Arts Software. Nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Pour la toute première fois sur Nintendo Switch™, les joueurs peuvent réaliser des travaux de construction ensemble, en multijoueur coopératif, dans Construction Simulator® 4. Plus de 10 travaux de construction peuvent être entrepris en collaboration avec un ami. Une vaste campagne et plus de 100 travaux attendent les joueurs en mode solo. Comme dans les précédents opus de la franchise Construction Simulator®, le jeu propose un éventail varié de travaux, allant de la construction de maisons et de routes à la construction d'un phare emblématique. Le jeu propose plus de 80 machines provenant de plus de 20 fabricants de renommée mondiale dont : ATLAS, BELL, BENNINGHOVEN, Bobcat, BOMAG, CASE, Caterpillar, CIFA, DAF, HAMM, Kenworth, Liebherr, Mack Trucks, MAN Truck & Bus, MEILLER Kipper, Nooteboom, PALFINGER, Scania, SCHWING-Stetter, STILL, VÖGELE, Wacker Neuson et WIRTGEN.

Forêts verdoyantes, cabanes en bois confortables et criques paisibles - Construction Simulator® 4transporte les joueurs dans une carte inspirée des paysages canadiens. Pinewood Bay comprend plusieurs zones offrant chacune des défis spéciaux pour la construction. En terminant différents chantiers, les joueurs développent leur empire de la construction et débloquent de nouvelles zones, de nouveaux emplois et de nouvelles machines.