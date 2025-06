CONSTANCE - Un nouveau metroidvania attendu sur consoles Nintendo Switch en 2026

Les studios btf Games et ByteRockers Games viennent d'annoncer la date de sortie de leur prochain Metroidvania en 2D dénommé CONSTANCE. Attendu dans un premier temps sur Steam pour le 24 novembre 2025, le titre sera également disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents dans le courant de l'année 2026 . Nous vous laissons visionner le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Transformez-vous en peinture pour plonger dans le sol et les murs, fendre l'air et les ennemis, et utilisez un éventail de techniques de pinceau uniques pour vivre un état de fluidité constant. Mais attention : l'utilisation de vos techniques de pinceau corrompt votre peinture. Si vous vous reposez trop sur elles, vous serez complètement corrompu, alors apprenez à rechercher l'équilibre ! Devenez plus fort en débloquant de nouvelles techniques de pinceau, en vainquant des ennemis menaçants, en surmontant des défis de plateforme et en résolvant des énigmes complexes pour progresser tout en découvrant le passé de Constance ! Aidez-la à comprendre ses luttes personnelles, à libérer sa créativité et à trouver sa raison d'être.

Explorez plus de six biomes uniques dans le monde intérieur de Constance, chaque région ayant son lot d'ennemis et de personnages représentant différents aspects de sa psyché et de son histoire personnelle. Découvrez d'innombrables secrets, de multiples chemins, des combats de boss mortels, des personnages, des quêtes secondaires et des objets à collectionner dans ce monde intérieur non linéaire et interconnecté.