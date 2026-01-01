Constance - Le metroidvania sortira le 1er mai sur Nintendo Switch

La question qui fâche : Est-ce que vous travaillerez le 1er mai de cette année 2026 ? Si ce n'est pas le cas, peut-être pourrez-vous profiter de cette journée pour découvrir Constance le Metroidvania signé PARCO GAMES. Le titre vient en effet de dévoiler sa date de sortie, désormais calée au 1er mai sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrentsd. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer en date du jeu.

Dans Constance, vous pouvez vous transformer en peinture pour plonger dans le sol et les murs, fendre l'air et les ennemis, et utiliser toute une gamme de techniques de pinceau uniques pour vivre une expérience fluide et constante. Devenez plus fort en débloquant de nouvelles techniques de pinceau, en vainquant des ennemis menaçants, en surmontant des défis de plateformes et en résolvant des énigmes complexes pour progresser dans votre quête et découvrir le passé de Constance ! Aidez-la à comprendre ses luttes personnelles, à libérer sa créativité et à trouver sa raison d'être.