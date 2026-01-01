Constance - Le metroidvania dessiné à la main est disponible sur Nintendo Switch

Déjà acclamé par la critique et les joueurs, le metroidvania Constance est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 1er mai 2026 au prix de 19,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Ne faites qu'un avec la peinture

Exploitez des mécanismes basés sur la peinture et vivez une expérience en toute fluidité : plongez dans le sol et les murs, fendez l'air et transpercez vos ennemis!

Maniez votre pinceau

Gagnez en puissance en déverrouillant de nouvelles techniques de peinture qui vous aideront à vaincre des ennemis redoutables, à surmonter des obstacles, à résoudre des énigmes complexes et à progresser dans votre aventure.

Découvrez-vous

Explorez le monde non linéaire et interconnecté de Constance et révélez une multitude de secrets, de capacités, d'améliorations, de personnages, de quêtes secondaires et de moments inspirants.

Trouvez l'équilibre

Votre peinture se corrompt à mesure que vous utilisez vos techniques. Méfiez-vous, car des effets négatifs vous attendent si la corruption vous submerge!

Trouvez l'inspiration

Puisez dans les inspirations que vous trouvez au cours de vos aventures pour dessiner dans votre carnet. Vos esquisses vous permettront d'améliorer et de personnaliser les compétences de Constance. Rassemblez des matériaux pour améliorer vos dessins et en faire des œuvres d'art encore plus puissantes.

Mourez et choisissez

Lorsque vous mourez, vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez poursuivre votre aventure. Allez-vous persévérer, à condition d'en payer le prix ? Ou préférez-vous retourner en lieu sûr et sortir des sentiers battus?

Un monde imaginaire riche

Le monde intérieur est étroitement lié à la santé mentale de Constance : chaque biome coloré, chacun de ses ennemis et de ses personnages uniques représentent différents aspects de sa psyché et de son histoire personnelle.

Une histoire interactive

Revivez des souvenirs sur les thèmes de la lutte intérieure, de la créativité, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et de la quête de sens. Enfilez les chaussettes de Constance partez à la découverte de son passé!