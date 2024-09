CONSOLES MUSEUM - La Grande Encyclopédie des consoles de jeux vidéo est en précommande chez Omaké Books

Compiler plus de 50 ans de l'histoire des consoles de jeux dans un ouvrage de 320 pages. Impossible direz-vous ? Pas pour Omaké Books et notre Florent Gorges national ! CONSOLES MUSEUM La Grande Encyclopédie des consoles de jeux vidéo sera l'occasion pour les joueurs de toutes générations confondues de (re)découvrir les grands noms des consoles de jeu qui nous accompagnent depuis maintenant plus de 50 ans. Disponible à partir du 7 novembre 2024, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur la boutique de Omaké Books.

1972-2024 : plus de 50 ans de consoles ! Il fallait absolument un guide regroupant la quasi-intégralité de ce que l’industrie a produit de meilleur ! Atari 2600, Nintendo NES, Master System, Game Boy, PlayStation, etc. Il est parfois difficile d’avoir un aperçu de l’histoire des consoles de jeux vidéo, tant le nombre de machines commercialisées depuis 1972 est important ! C’est désormais chose faite, avec cette encyclopédie ultime ! La plus riche et documentée au monde ! Points forts Les consoles de jeux vidéo ont fêté leur 50 ans en 2022.

Toute l’histoire des consoles de jeux vidéo en un beau livre de 320 pages !

Une encyclopédie riche en nostalgie et truffée d’informations inédites.

Le Guide Ultime pour les collectionneurs de jeux vidéo, avec des centaines de modèles rares présentés !

De la première console de l’histoire, l’Odyssey (1972) à la PlayStation 5, plus de 1500 consoles référencées et présentées ! Un record !

Plus de 4000 illustrations/photos couleurs.

