CONSCRIPT - Le survival-horror en pixel art s'offre une version physique sur Nintendo Switch

CONSCRIPT se présente une aventure horrifique à l'apparence rétro, inspirée des classiques du genre. Incarnez un soldat français durant la Première Guerre Mondiale et affrontez l'horreur de la guerre, à la fois dans les tranchées et dans votre propre esprit. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, un partenariat a été signé entre astragon Entertainment, Team17 Digital, le développeur unique de Catchweight Studio et le distributeur Maximum Entertainment France pour proposer le titre aux joueurs en version physique. CONSCRIPT sera disponible dans toutes les boutiques de l'Hexagone à partir du 27 août 2024 .

À propos de CONSCRIPT : CONSCRIPT est un jeu de survival horror inspiré des classiques du genre et se déroulant en 1916 durant la Grande Guerre, dont la sortie est prévue pour très bientôt. CONSCRIPT intègre toutes les mécaniques punitives des anciens jeux d’horreur afin de créer une expérience de jeu unique, cohérente et sous haute tension. Dans CONSCRIPT, vous incarnez un jeune soldat français à la recherche de son frère disparu au combat pendant la bataille de Verdun. Serez-vous capable de fouiller les labyrinthes de tranchées, d’infiltrer des forts envahis par l’ennemi et de traverser des no man’s land pour le retrouver, et retourner ensemble dans votre village natal ? Vivez une expérience de jeu de survival horror classique et méthodique dans un cadre historique unique : la bataille de Verdun.

Une histoire rejouable plusieurs fois, grâce à ses différents paramètres de difficulté, ses costumes et armes à déverrouiller, et ses multiples fins. Caractéristiques principales : Repoussez une grande variété de soldats et combattants ennemis grâce à tout un arsenal d’armes à feu et de mêlée de la guerre 14-18.

Survivez à une atmosphère hostile et éprouvante magnifiée par une esthétique en pixel art unique et un design sonore oppressant.

Parcourez des niveaux tortueux qui vous encouragent à bien gérer votre inventaire et planifier votre route, tout en résolvant de complexes puzzles intégrés à l’environnement.

Plusieurs zones distinctes inhérentes à la Première Guerre mondiale qui se recoupent et s’entrecroisent. L'édition Deluxe contient le Pack Pistolet d'or et le Pack Combattant des tranchées. Le Pistolet d'or est une réplique plaqué or du Mauser C96.

Tenue "Combattant des tranchées d'élite"

Tenue "Pilote"

Tenue "Tommy anglais"