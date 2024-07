CONSCRIPT - De l'horreur bien rétro disponible sur Nintendo Switch

Quand le jeu d'horreur et l'Histoire de France ne font qu'un, cela donne CONSCRIPT. Développé par Catchweight Studio et édité par Team17 Digital, le titre se présente comme un Survival-Horror où un jeune soldat français cherche à retrouver son frère disparu au combat durant la Bataille de Verdun. Proposé dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 21,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

CONSCRIPT est un jeu de survival horror inspiré des classiques du genre et se déroulant en 1916 durant la Grande Guerre, dont la sortie est prévue pour très bientôt. CONSCRIPT intègre toutes les mécaniques punitives des anciens jeux d’horreur afin de créer une expérience de jeu unique, cohérente et sous haute tension.

Dans CONSCRIPT, vous incarnez un jeune soldat français à la recherche de son frère disparu au combat pendant la bataille de Verdun. Serez-vous capable de fouiller les labyrinthes de tranchées, d’infiltrer des forts envahis par l’ennemi et de traverser des no man’s land pour le retrouver, et retourner ensemble dans votre village natal ?