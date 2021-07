ConnecTank dévoile son édition physique sur Nintendo Switch

Nouveau projet signé YummyYummyTummy, Connectank est un titre atypique proposant de mélanger les batailles de tanks avec la résolution d'énigmes, le tout dans un univers 2D coloré. Attendu dans le courant de l'année 2021 , Connectank profitera également d'une sortie en format physique grâce au partenariat avec ININ Games et Strictly Limited Games.

Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un descriptif officiel.

Avec sa présentation unique, son style artistique coloré et enchanteur, le principe du jeu est intuitif, stimulant et inventif. L'habileté et le travail d'équipe sont nécessaires pour combattre les chars rivaux. De 1 à 4 joueurs peuvent prendre part à ce jeu d'action et d'aventure en 2D.

Fou et amusant

Dans ce qui peut être décrit comme une usine, ce qui n'est pas le genre de décor auquel on s'attend, les joueurs voient l'action depuis une vue de haut en bas légèrement décentrée. C'est audacieux, c'est coloré et l'aide est toujours à portée de main !

Construisez de nouveaux chars et occupez-vous de tâches dans un monde en constante évolution. Reliez des tapis roulants, fabriquez des munitions et éteignez des feux en combattant des tanks rivaux pour aider Finneas Fat Cat à livrer des colis. Effectuez des livraisons pour l'un des trois barons qui cherchent à devenir le plus grand magnat de la Nouvelle Pangée. Allez-vous remplir les poches de Finneas Fat Cat de pièces supplémentaires, amasser une collection d'art avec Lord Louis Longneck ou aider l'empereur Pontius Penguin à transporter des colis pour la gloire de la toundra ?

Construisez des chars d'assaut aux designs originaux pour combattre vos ennemis et regardez vos compétences et vos visions grandir. Améliorez vos tanks existants et obtenez-en de nouveaux, sans oublier que chaque tank géant possède ses propres compétences, forces et faiblesses. Il y a plus de cent missions, des dizaines de chars à combattre et chaque baron a ses propres pilotes. Ironie du sort, en tant que chauffeur, vous devez vous battre contre les compagnies maritimes rivales pour livrer vos colis dans un char géant !

Le design intuitif de ConnecTank assure un gameplay fluide et une collection de PNJs aide à la progression et à la construction de la dynamique. Être un conducteur, dans le monde des affaires en pleine effervescence, et vaincre d'autres chars, signifie être habile et précis avec vos armes - savoir exactement quoi, où et quand tirer avec vos canons - tout cela fait partie des chars que vous contrôlez. Les conducteurs de barons adverses ont vraiment l'embarras du choix.

Une grande variété de paramètres sont proposés pour affiner vos compétences et vos actions afin de progresser. Il y a aussi une variété de vendeurs avec lesquels vous pouvez interagir et selon le baron avec lequel vous travaillez, cela peut affecter le résultat.

Un service parfait

Menus, statistiques, chiffres, grilles, cartes, chiffres - tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un jeu de ce type est fourni avec un code couleur, etc. pour faciliter les décisions. Cela dit, le défi est à la fois passionnant et amusant !