ConnecTank un service de livraison en tank va débarquer sur l'eShop

Faites de la place, une livraison spéciale arrive et elle vient carrément en tank ! C'est en tout cas le pitch de départ du jeu ConnecTank qui vient d'être annoncé pour le 28 septembre prochain sur Nintendo Switch. Dans ce petit jeu indépendant développé par Natsume et YummyYummyTummy, vous devrez user de stratégie afin de livrer vos colis et survivre aux tanks adverses.

Mélange entre jeu d'action, jeu de résolution de puzzles et jeu de stratégie, celui-ci vous demandera de multiplier les casquettes afin d'assurer un service de livraison des plus hors normes. De plus, le jeu sera jouable en solo comme en multi, de quoi aiguayer vos soirées ! Pour corser encore plus ce concept de départ déjà difficile à expliquer par écrit, le jeu est généré procéduralement, ainsi chaque partie sera différente de la précédente. Pour comprendre mieux ce concept et voir le mode multijoueur en action, nous ne pouvons que mieux vous conseiller de regarder sa bande-annonce ci-dessous avant la sortie du jeu.

Que pensez-vous de ConnecTank ? Pensez-vous faire l'aventure en solo ou en multi ?