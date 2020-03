Concours - Tentez de gagner 3 codes de Tower of Babel - no mercy sur Nintendo Switch

Alors que nous sommes déjà à la mi-mars, nous en profitons pour vous proposer, en partenariat avec DNA Studios un jeu concours pour tenter de remporter 3 exemplaires de Tower of Baber - no mercy sur Nintendo Switch. Pour tenter votre chance rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur notre compte Twitter, et de suivre les indications mentionnées sur le tweet du concours (voir ci-dessous). Le tirage au sort aura lieu le mercredi 18 mars à 20h !

Titre trouvant son véritable intérêt en à partir de deux joueurs, nous vous laissons ci-dessous le trailer de présentation de Tower of Baber - no mercy sur Nintendo Switch.